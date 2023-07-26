البورصة تبدأ تعاملات اليوم الأربعاء على تحركات متباينة

سيطر الأداء المتباين على مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26-5-2023.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30، بنسبة 0.36% ، مسجلا مستوى 17543 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نحو 1.03%، مسجلا 3361 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.68% عند 5017 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 143 سهما، ارتفع منهم 14 سهما، فيما تراجع 13 سهما، واستقر 116 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 177.5 ألف جنيه، و219.1 ألف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 369.7 ألف جنيه.