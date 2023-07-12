البورصة تبدأ تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 12-7-2023، على ارتفاع جماعي، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.12% عند مستوى 17176 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 1.07%، عند مستوى 3439 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.84% عند 5096 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 166 سهما، ارتفع منها 29 سهما، فيما تراجع 15 سهما، واستقر 122 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 6.88 مليون جنيه، و 129 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 7.01 مليون جنيه.