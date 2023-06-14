البورصة تبدأ تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-6-2023 ، بدعم مع مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.35% ، مسجلا مستوى 17928 نقطة.

وارتفغ مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، للمسار الهابط بنحو 0.98%، مسجلا 3566 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، نحو 0.88% عند 5250 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 181 سهما، ارتفع منها 62 سهما، فيما تراجع 11 سهما، واستقر 107 أسهم دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 6.11 مليون جنيه، و8.86 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 14.73 مليون جنيه.