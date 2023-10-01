البورصة تبدأ تعاملات اليوم الأحد على تباين

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 1-10-2023، على أداء متباين وسط سيطرة بيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.2%، مسجلا مستوى 20133 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.1%، عند مستوى 3789 نقطة، واستقر مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، عند مستوى 5643 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 165 سهما، ارتفع منها 24 سهما، فيما تراجع 17 سهما، واستقر 124 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 385.9 ألف جنيه، و1.08 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 1.47 مليون جنيه.