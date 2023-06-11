البورصة تبدأ تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع جماعي

كسا اللون الاخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأحد 11-6-2026، تزامنًا مع سيطرة شرائية للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.88%، مسجلا مستوى 17675 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.23%، مسجلا 3660 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.42% عند 5355 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 169 سهما، ارتفع منها 58 سهما، فيما تراجع 4 أسهم، و استقر 107 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 30.31 مليون جنيه، و 11.88 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 42.2 مليون جنيه.