البورصة تبدأ تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع جماعي

صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.47% عند مستوى 17424 نقطة.

البورصة تبدأ تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع جماعي
جهاد سالم

جهاد سالم

11:00 ص, الأحد, 16 يوليو 23

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 16-7-2023، على ارتفاع جماعي، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.47% عند مستوى 17424 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.23%، عند مستوى 3436 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.28% عند 5098 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 165 سهما، ارتفع منها 29 سهما، فيما تراجع 15 سهما، واستقر 121 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 4.22 مليون جنيه، و391 الف جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 4.62 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:00 ص, الأحد, 16 يوليو 23