البورصة تبدأ تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع جماعي

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 16-7-2023، على ارتفاع جماعي، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.47% عند مستوى 17424 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.23%، عند مستوى 3436 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.28% عند 5098 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 165 سهما، ارتفع منها 29 سهما، فيما تراجع 15 سهما، واستقر 121 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 4.22 مليون جنيه، و391 الف جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 4.62 مليون جنيه.