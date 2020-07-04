البورصة تبدأ تعاملاتها بتحركات عرضية مائلة للصعود عقب الإجازة

يتوقع محللون أن تعود البورصة المصرية من فترة الإجازة بأداء عرضي، مائل للصعود، مع أداء إيجابي انتقائي مُرجح لمجموعة من الأسهم.

وأنهت البورصة الأسبوع الماضي -الذي تضمن 3 جلسات فقط مع إجازتي الأربعاء والخميس احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، والسنة المالية الجديدة للبنوك- على ارتفاع جماعي للمؤشرات، ومكاسب لرأس المال السوقي.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية EGX30 الأسبوع بارتفاع بنسبة 0.3% إلى مستوى 10890 نقطة، و«EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.46% عند مستوى 1384 نقطة، و«EGX100» بارتفاع 3.66% عند 2165 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه، ليغلق الأسبوع عند 586.9 مليار جنيه، مقارنة مع 579.6 مليار الأسبوع السابق.

وسجلت التعاملات 11.1 مليار جنيه، واستحوذت الأسهم على 49.76% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، بينما سيطرت السندات على 50.24%.

وسجلت تعاملات المصريين 81.8% من التعاملات، فيما كان نصيب الأجانب 12.2% بصافي مبيعات 408.8 مليون جنيه، والعرب 6% بصافٍ بلغ 38.3 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية إن السوق ستتحرك عرضيًا مع ميل نحو الصعود في نطاق 10600 و 11000 نقطة.

ولفت النمر إلى أن بقاء المؤشر الثلاثيني أعلى 10600 نقطة، يؤمن له بلوغ 11000 نقطة، متوقعًا مستهدفات 11800 نقطة في يوليو.

وعلى صعيد سهم التجاري الدولي المستحوذ على أكبر وزن نسبي بالمؤشر الثلاثيني، قال النمر إن مستوى 65.90 جنيه يحدد مسار السهم، وفي حالة البقاء أعلاه سيستهدف 70 جنيهًا، والنزول أدناه سيدفعه نحو 61 جنيهًا، بينما أنهى السهم تعاملاته الأسبوع المنقضي عند 66.6 جنيه.

وتوقع النمر تحركات على المدى القصير لأسهم المصرية للاتصالات بين 14.40 و14.90 جنيه، مقارنة بإغلاق 12.9 جنيه الخميس، وسهم مصر الجديده للإسكان بين 5.60 و5.90 جنيه، مقابل 5.7 جنيه الخميس، وسهم المجموعة المالية نحو 15 جنيهًا، مقابل 14.2، وأبو قير للأسمدة بين 14 إلى 15 جنيهًا، مقابل 14.6 الخميس.

وأوصى النمر المستثمر قصير الأجل، ومستهدفي المضاربات بتوخي الحذر وتجنب الشراء الهامشي، لما له من مخاطر الخسارة.

من جانبه، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثيني سيتحرك في نطاق 10500 و11050 نقطة الأسبوع الحالي، مع تحرك سهم التجاري الدولي بين 62 و 66.5 جنيه.

وتوقع الأعصر تحركات حزمة من الأسهم شملت مصر الجديدة بين 5.60 إلى 6.20 جنيه، وسوديك بين 8.80 إلى 9.70 جنيه، مقارنة مع 8.8 جنيه ، وأوراسكوم للاستثمار بين 0.37 إلى 0.42 جنيه، مقابل 0.38، وسهم هيرميس بين 13.70 إلى 14.70 جنيه، وسهم بورتو جروب بين 0.51 إلى 0.70 جنيه، مقارنة مع 0.49 جنيه لإغلاق الخميس الماضي.