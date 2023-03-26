البورصة تبدأ التعاملات الصباحية على ارتفاع جماعي

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 26-3-2023، في أولي جلسات الأسبوع الجاري على صعود جماعي، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.7%، عند مستوى 15734 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.81% عند مستوى 2787 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.89%، عند 4142 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 148 سهما، ارتفع منهم 38 سهما، وتراجع 3 أسهم، فيما استقر 107 أسهم دون تغيير.

وسيطر التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة 1.55 مليون جنيه، و5.57 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 7.12 مليون جنيه.