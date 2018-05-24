البورصة تبحث عن قوى شرائية تدفعها للصعود

أسماء السيدلا تزال الحركة المتذبذبة تفرض سيطرتها على تحركات البورصة المصرية، أنهت المؤشرات تعاملاتها مساء الأربعاء، على صعود طفيف، وسجل المؤشر الرئيسى ارتفاعًا %0.03، عند 16662 نقطة، والمؤشر السبعينى .%34 عند 862 نقطة، وارتفع متساوى اﻷوزان %0.27، عند 2909 نقطات، ونظيره اﻷوسع نطاقًا %0.01، عند 2189

أسماء السيد

لا تزال الحركة المتذبذبة تفرض سيطرتها على تحركات البورصة المصرية، أنهت المؤشرات تعاملاتها مساء الأربعاء، على صعود طفيف، وسجل المؤشر الرئيسى ارتفاعًا %0.03، عند 16662 نقطة، والمؤشر السبعينى .%34 عند 862 نقطة، وارتفع متساوى اﻷوزان %0.27، عند 2909 نقطات، ونظيره اﻷوسع نطاقًا %0.01، عند 2189 نقطة.

بلغت قيم التداول على اﻷسهم 684 مليون جنيه، وبلغت الأسهم المقيدة 179 سهمًا، تراجع من بينها 53 سهمًا وارتفع 89، بينما لم يتغير أداء 37 سهمًا، وبلغ رأس المال السوقى 949.108 مليار جنيه .

اتجهت تعاملات المصريين، واﻷجانب للبيع بقيمة بلغت 11.6 و9.2 مليون جنيه على التوالى، مقابل اتجاه العرب للشراء بقيمة 20.8 مليون جنيه، واستحوذ المصريين على %68 من إجمالى التعاملات مقابل %9 للعرب و%23 للأجانب .

قال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «جذور» لتداول الأوراق المالية، إن جلسة الأربعاء سارت على خُطى الجلسات المنقضية .

توقع غريب هيمنة الحركة المتذبذبة على أداء المؤشر الرئيسى بجلسة اليوم الخميس، آخر جلسات اﻷسبوع الجارى ليتحرك بين 16600 -16700 نقطة، لافتا إلى أن المؤشر لا يزال يبحث عن مستوى دعم بعدما كسر مستوى 17500 نقطة سابقًا.

رجح غريب حركة تصحيحية لمؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة قرب 870 نقطة، موضحًا أن السبعينى من الممكن اعتبار تحركاته خلال الفترة الراهنة أفضل من نظيره الرئيسى، مرجحًا استمرار تحركات البورصة المتذبذبة خلال الفترة المقبلة لحين ظهور دواعم، والارتداد مجددًا للاتجاه الصاعد.

على صعيد اﻷسهم رجح تحرك «التجارى الدولي« بين 83-84 جنيهًا، وسهم «هيرمس» 23.50 جنيه .

فى السياق ذاته قالت ميادة أمين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بريمير« لتداول اﻷوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى يواجه موجه هبوط، وتسيطر الضغوط البيعية على الأداء منذ نهايه شهر أبريل الماضى بعد تسجيله لمستوى 18400 نقطة، ولا تزال السلبية تسيطر على التعاملات، وتتسم أى محاوله ارتداد بالضعف الواضح، لقوة الشرائية، التى غالبًا ما تفشل فى الحفاظ على مكاسبها.

توقعت أن تستمر عمليات التصحيح على المدى القصير، موضحةً أن العودة للارتداد مستوى 16900 نقطة، ويفتح الطريق 17500 نقطة، والفشل فى التماسك أعلاها يعد إشارة سلبية جديدة، للمزيد من الضغوط البيعية إلى 16000-15500 نقطة .

تابعت: «ننصح المتعاملين بمتابعه مستوى الدعم 16500 نقطة، وانتظار إشاره لتكوين قاع حوله، لا سيما بعد وصول المؤشرات الفنية لمستويات تشبع بيعى على المدى القصير».

