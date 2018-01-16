البورصة تؤكد تسريع نشر الثقافة المالية

المال ـ خاص:أكد رئيس البورصة المصرية دكتور محمد فريد، ضرورة تسريع عملية نشر الثقافة المالية ورفع درجة الوعي المالي للمجتمع، بما يسهم في تحقيق شمول مالي على نحو مستدام وتسريع التحول الى اقتصاد غير نقدي، وهو ما سيساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق وظائف اكثر تساعد على رفع نسبة الرفاه. و

المال ـ خاص:

أكد رئيس البورصة المصرية دكتور محمد فريد، ضرورة تسريع عملية نشر الثقافة المالية ورفع درجة الوعي المالي للمجتمع، بما يسهم في تحقيق شمول مالي على نحو مستدام وتسريع التحول الى اقتصاد غير نقدي، وهو ما سيساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق وظائف اكثر تساعد على رفع نسبة الرفاه.

وقال رئيس البورصة في بيان تلقى المال نسخة منه انه لابد من توضيح الفرق بين تحقيق الشمول المالي والتحول الى اقتصاد غير نقدي ، حيث يتضمن الأول توسيع قاعدة المتعاملين عبر خدمات وأدوات مالية مختلفة ، والثاني تقليل المعاملات النقدية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة والتحول الى اقتصاد رسمي يمول خزانة الدولة .

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من مؤتمر عقده اتحاد الصناعات المصرية بعنوان “أهداف وأدوات التحول لاقتصاد غير نقدي وبيئة الاعمال الداعمة له”.

ويرى فريد أن التكنولوجيا المالية ضرورة في المرحلة الحالية بما سيسهم في تخفيض تكلفة المعاملات وستسهم أيضا في بناء تاريخ يخص معاملات كل عميل.

وذكر رئيس البورصة، أن عدم مواكبة التقدم التكنولوجي الكبير من قبل مجتمع الأعمال في مصر سيؤخر من تحقيق معدلات التنمية المرجوة في مختلف القطاعات.

وناقش المؤتمر خارطة الطريق التنفيذية للتحول الاقتصادي غير النقدي إضافة إلى حزمة الإجراءات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والتعديلات التشريعية المقترحة لتفعيل تلك الإجراءات.

وشدد فريد على ضرورة تهيئة بيئة اعمال داعمة لتقنين الاقتصاد الغير رسمي لضمان نجاح عملية التحول الي اقتصاد غير نقدي، مؤكدا أهمية تطوير وتيسير التعاملات الإلكترونية المصرفية وغير المصرفية لاستيعاب وتحفيز النمو الاقتصادي، بالتوازي مع تبني تطبيقات تكنولوجية متقدمة لضمان أمان وسلامة عملية التحول الى اقتصاد غير نقدي.