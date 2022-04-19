البورصة بحاجة للمحفزات للهروب من قبضة الحركة العرضية

توقّع المحللون الفنيون استمرار التحركات العرضية المتباينة لمؤشرات البورصة المصرية على المديين القصير والمتوسط، في ظل غياب المحفزات الخاصة بتنفيذ طروحات جديدة بالسوق وجذب مستثمرين جدد. وحددوا مستويات 10575 إلى 10900 نقطة كمنطقة تحرك عرضي لمؤشر السوق الرئيسي “EGX30” على المدى المتوسط، مع مستهدفات مستقبلية بمنطقة الـ12000 نقطة، مرهونة بتحقق عدة اشتراطات، فيما أشاروا إلى الاتجاه الهابط لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة والذي من المتوقع أن يصل لمنطقة المقاومة 1780 نقطة ثم سيسجل تحركًا هابطًا مستمرًّا.

وأنهت البورصة تعاملات جلسة الثلاثاء على تباين، إذ هبط المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.91% مسجلًا 10626 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “EGX70” بنسبة 1.89% مغلقًا على 1727 نقطة.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 729.161 مليون جنيه، بينما استقر رأسمال البورصة السوقي على 684.3 مليار جنيه.

وسجل المستثمرون المصريون صافي شراء بقيمة 91.111 مليون جنيه، مقابل توجه بيعي للعرب والأجانب بصافي 62.492 و28.618 مليون جنيه على التوالي.

قال إيهاب السعيد، خبير سوق المال وعضو مجلس إدارة البورصة السابق، إن التحركات الفنية لمؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، خلال الفترة الراهنة، تشير إلى أداء سلبي عرضي بين مستويي 10575 و10900 نقطة.

وأضاف أن البورصة متأثرة بالوضع الاقتصادي وسط غياب للحوافز الجاذبة للمستثمرين لزيادة التداولات والسيولة في السوق، متوقعًا استمرار التحركات العرضية على المدى المتوسط.

ورجّح خبير سوق المال وعضو مجلس إدارة البورصة السابق، تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” نحو مستوى المقاومة 1780 نقطة، على أن يهبط منها مجددًا في ظل تحول اتجاه المؤشر للحركة الهابطة على المديين القصير ومتوسط الأجل.

ونصح السعيد حائزي أسهم مؤشر “EGX70” بتقليل مراكزهم بعض الشيء حال وصوله إلى مستويات 1780 نقطة، إذ سيتجه المؤشر هابطًا بعدها، فيما ستكون أولى مناطق الدعم عند 1630 نقطة.

من جهته قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن السوق ما زالت تتحرك بشكل عرضي منذ هبوطها الحادّ بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في مارس 2020.

وأضاف أن السوق لم تعوّض الخسائر التي لحقتها نتيجة جائحة فيروس كورونا، إذ هبط المؤشر الرئيسي “EGX30” من مستويات 14000 نقطة إلى مناطق 8000 نقطة خلال شهرين فقط،

فيما لم تستطع السوق تعويض تلك الخسائر، إذ كان أقصى مستوى لها بمنطقة 12000 نقطة، وذلك بخلاف باقي الأسواق التي نجحت في تعويض خسائرها وتحقيق مكاسب إضافية مثل الأمريكية.

وأشار النمر إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” مرشح للصعود إلى مستويات 12000 نقطة، خلال الفترة المقبلة، حال التماسك وظهور بعض المحفزات والقرارات التشجيعية لطرح شركات القطاع الخاص وجذب مستثمرين جدد للسوق.