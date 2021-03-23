بورصة وشركات

البورصة المصرية : EGX70 يهبط 4.5% فى أول نصف ساعة

البورصة المصرية تفتتح التعاملات على هبوط حاد لمؤشراتها
رجب عزالدين 10:59 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21 10:59 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

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افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها ، بلغ 4.5% لمؤشر الأسهم المتوسطة EGX70 حتى أول نصف ساعة تداول.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.05% عند 10426 نقطة  حتى الساعة 10.30.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 4.57% إلى 1832 نقطة، في حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.85% إلى 2735 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين، على هبوط حاد لمؤشراتها ، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وهبوط رأس المال السوقى، بقيمة 17.2 مليار جنيه تقريبا.

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البورصة المصرية : خبراء يأملون حركة تصحيحية للخسائر المتتالية

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البورصة المصرية

 ويترقب خبراء التحليل الفنى قدرة المؤشر الرئيسى “EGX30″ على إيقاف مسلسل خسائره المتتالية فى آخر 5 جلسات تداول، وللجلسة الثامنة فى آخر 10 أيام.

وعقد الخبراء آمالا على تمكن مؤشر البورصة الرئيسى من الدخول فى حركة تصحيحية مع اقترابه من مستوى الدعم المهم عند 10800 نقطة، ليدخل المؤشر فى حركة تصحيحية صاعدة مستهدفا مستويات 11000 نقطة.

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وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر  EGX30 تراجع فى 8 من أصل آخر 10 جلسات تداول ليفقد نحو %7 خلال الأسبوعين الماضيين، مما دفعه للاقتراب من  مستوى الدعم 10800 نقطة، والذى يعتبر دعما مهما على الأجل القصير.

وأشار إلى احتمالية تمكن المؤشر من الاستقرار أعلى منطقة الدعم 10600 – 10800 نقطة، ومن ثم الدخول فى حركة تصحيحية عقب الهبوط العنيف خلال الأسبوعين المنقضيين، ناصحًا بالاحتفاط بالسيولة خارج السوق لحين تأكيد أى إشارات إيجابية قد تظهر حول مستويات الدعم الحالية لمؤشر “EGX30”.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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