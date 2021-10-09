بورصة وشركات

البورصة المصرية : 5 قطاعات تقتنص 70% من تداولات الأسبوع الماضي (جراف)

الأسبوع الماضي تصدرها العقارات بنسبة 37.5%
منى عبدالباري 4:16 م, السبت, 9 أكتوبر 21 4:16 م, السبت, 9 أكتوبر 21

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اقتنصت 5 مؤشرات قطاعية 70% من قيمة تداولات البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، كان النصيب الأعلى فيها لقطاع العقارات. وتصدَّر قطاع العقارات المؤشرات القطاعية للبورصة المصرية من حيث قيم التداولات بنسبة 37.5%، بقيمة 1.5 مليار جنيه، تلاه مباشرة قطاع البنوك بنسبة 11.1%، بقيمة تداولات 455.4 مليون جنيه، وثالثًا جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 8.5%، بقيمة تداولات 346 مليون جنيه.

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الأسبوع الماضي تصدرها العقارات بنسبة 37.5%

ورابعًا جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 7.9% من قيم التداولات، بـ321.5 مليون جنيه، وخامسًا جاء قطاع الموارد الأساسية بـ5%، بقيمة 205.7 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي تداولات البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، 21.3 مليار جنيه، كان نصيب الأسهم فيها 46.9%، من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة.

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كانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضي على تباين في أداء مؤشراتها، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستويات 10536 نقطة،

وهبط مؤشر الأفراد EGX70 بنسبة 2.2%، ليغلق عند 2662 نقطة، وتراجع أيضًا المؤشر المئوي الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 1.7%، مغلقًا عند نحو 3609 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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