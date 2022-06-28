البورصة المصرية : 5 أسهم سجلت أعلى تراجعات اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات مواد البناء، والبنوك، والملابس، والغزل والنسيج، أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم، بنسب تراوحت بين 9% ونحو 7% لتسير مع الاتجاه العام الهابط للسوق.

وتصدّر الأسهم الهابطة، اليوم، العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة بنسبة 9.10% مغلقًا عند 7.79 جنيه، تلاه حق اكتتاب مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر-1 بنسبة 8.17% مغلقًا عند 1.27 جنيه، ثم سهم الإسكندرية للغزل (سبينالكس) بنسبة 7.13% مغلقًا عند 1.46 جنيه.

ورابعًا جاء سهم حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة بنسبة 6.67% مغلقًا عند 0.028 جنيه، ثم سهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس بنسبة 6.60% مغلقًا عند 0.43 جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الثلاثاء على تراجع جماعي للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.82% للمؤشر الرئيسي للسوق EGX30 ليغلق عند مستوى 9179.6 نقطة،

ومؤشر EGX70 بنسبة 1.53% مغلقًا عند 1710 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 1.5% ليغلق عند 2529 نقطة.