البورصة المصرية : 5 أسهم تسجل أعلى تراجع اليوم (جراف)

واصلت البورصة المصرية تراجعها بنهاية تعاملات اليوم، لينعكس ذلك على حزمة أسهم في قطاعات الملابس الجاهزة، والترفيه، والصناعة، لتشهد أعلى انخفاضات بنسب تراوحت بين 32% و6.5%.

وتصدّر قائمة الأسهم الأعلى انخفاضًا بنسبة 32.47% حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة عند مستوى 0.052 جنيه، ثم سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 8.88% عند مستوى 4.72 جنيه.

وجاء ثالثًا سهم تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 7.57% عند مستوى 3.420 جنيه، ورابعًا جاء سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 7.29%، عند مستوى 0.318 جنيه، ثم سهم جي بي أوتو عند مستوى 6.5%، عند مستوى 3.040 جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم على تراجع جماعي، حيث انخفض المؤشر الثلاثيني "EGX30" بنسبة 0.82% عند مستوى 10015 نقطة، ثم سهم "EGX70" بنسبة 1.28% عند مستوى 1837 نقطة، ثم سهم "EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.39% مغلقًا عند 2275 نقطة.