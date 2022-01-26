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البورصة المصرية : 4 قطاعات تتقاسم قائمة الأسهم الأعلى تراجعًا اليوم (جراف)

جاء في المركز الثاني هابطًا 10.4% سهم نهر الخير في ثاني أيام تداوله
منى عبدالباري 6:09 م, الأربعاء, 26 يناير 22 6:09 م, الأربعاء, 26 يناير 22

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سجلت 5 أسهم في قطاعات اللوجيستيات، والاستثمار الزراعي، والأدوية، والكيماويات، أعلى تراجعات بنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم، لتسير في اتجاه السوق الهابط.

جاء في المركز الثاني بنسبة 10.4% سهم نهر الخير في ثاني أيام تداوله

وتصدّر قائمة الأسهم الأعلى تراجعًا، اليوم، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 11.07%، مغلقًا عند 7.55 جنيه، تلاه مباشرة سهم نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 10.4%، مغلقًا عند 0.241 جنيه، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية 7.12%، مغلقًا عند 18.53 جنيه.

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ورابعًا في قائمة الأسهم الأعلى هبوطًا جاء سهم البويات والصناعات الكيماوية “باكين” بنسبة 6.12%، مغلقًا عند 17.96 جنيه، ثم تنمية للاستثمار العقاري بنسبة 5.66% مغلقًا عند 2.5 جنيه.

 وتراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.37% مغلقًا عند 11450 نقطة، ومؤشر EGX70 بنسبة 0.46% مغلقًا عند 2130 نقطة، ومؤشر السوق الأوسع نطاقًا 0.47%، مغلقًا عند 3127 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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