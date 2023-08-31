البورصة المصرية: نطبق قرار نشر الإفصاحات بالعربية والإنجليزية.. والغرامات المالية تدريجيًا

أكدت مصادر مسئولة لـ”المال” أن البورصة المصرية تسعى لتطبيق قرار المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بشكل تدريجي، وذلك بعد قبولها لكافة طلبات الشركات المقيدة بالعدول ورفع الغرامات المطبقة سابقا.

وتنص المادة 27 من قواعد القيد، على ضرورة التزام الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية 2 مليار جنيه أو أكثر بموافاة البورصة بالإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضافت المصادر أن البورصة المصرية تسعى لتحفيز وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وتحقيق الشفافية بسوق الأسهم المصرية.

وأوضحت أن نشر الإفصاحات بالعربية والانجليزية سيتيح للمستثمر الأجنبي الوصول للمعلومة في نفس توقيت حصول نظيره المحلي عليها بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية.

وأشارت إلى أن التطبيق التدريجي يهدف لعدم تحميل الشركات أعباء مالية في ظل صعوبة بعض الإجراءات المحاسبية خاصة فيما يتعلق بالقوائم المالية، لافتة إلى أن البورصة تبدأ بتوقيع أقل غرامة مالية بقيمة 5000 جنيه في الوقت الحالي على ان ترتفع وتتضاعف لاحقا.

ولفتت المصادر، إلى أن الغرامة المالية الكبيرة التي وقعت على بلتون القابضة جاءت نتيجة تأخرها في الرد على استفسارات البورصة بشأن صحة خبر استحواذها على 60٪ من كاش كول للمدفوعات الإلكترونية، وهو ما أكدت الشركة عدم صحته في بيان رسمي أرسل بعد ساعات من انتشار المعلومة.

يذكر ان البورصة المصرية ألزمت الشركات المقيدة بنشر الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية بدءا من 3-أغسطس-2023، مع العمل على إعداد وإرسال القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وفقا للقواعد.

وتجدر الإشارة إلي أن إدارة البورصة المصرية غرمت حوالي 17 شركة أخرى تم تغريمها لعدم الإلتزام بنص المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

إلى جانب شركة الاهلي للتنمية والاستثمار، وثقة لإدارة الأعمال والتنمية، وبى اى جى للتجارة والاستثمار، وجينيال تورز، والبدر للاستثمار والتنمية، وأخيرًا القاهرة للدواجن.

وعلى صعيد آخر قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة اليوم توقيع التزام مالي قدره 10000 جنيه على أسمنت سيناء يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يُعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الإلتزام بنهاية المهلة الممنوحة لها وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية أيضًا .

وبذلك تبلغ الحصيلة الإجمالية لإدارة البورصة المصرية بجلسة أمس الأربعاء للشركات المذكورة حوالي 125 ألف جنيه.

وضمت قائمة الشركات كلا من حديد عز، والعز الدخيلة للحديد والصلب، والصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون، اكرو مصر للشدات والثقالات، جولدن بيراميزا بلازا.

كما ضمت أيضًا كلاً من جولدن كوست للاستثمار السياحي، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وسبيد ميديكال، وانتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز، بالإضافة إلي شركة مستشفى كليوباترا، والقلعة للاستثمارات المالية.