البورصة المصرية مرشحة لمواصلة التحركات العرضية.. وEGX30 يستهدف 17700 نقطة

رجح خبراء التحليل الفني استمرار سيطرة التحركات العرضية على البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الجاري.

وقال الخبراء إن ارتفاع البورصة خلال الأسبوع الماضي اقترن بضعف عام في القوى الشرائية، وارتفاعات فردية لبعض الأسهم أثرت على أداء المؤشر الرئيسي EGX30.

وتوقع الخبراء إلى سعي مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، لتأكيد اختراق مستوى 17500 نقطة، ومحاولة استهداف 17700-17770 نقطة، والتي يحول تجاوزها النظرة الفنية للمؤشر نحو الإيجابية.

واستدرك الخبراء أنه حال كسر مؤشر EGX30، مستوى 17500 نقطة لأسفل، فقد يعرضه للهبوط نحو مستويات 17300 نقطة .

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على صعود جماعي، بنحو 1.36%، لـ EGX30، ليغلق على 17578 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 2.11% ليستقر على 3500 نقطة، وكذلك EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2%، مسجلًا 5185 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.1%، بما يعادل 12 مليار جنيه، ليغلق عند 1.180 تريليون جنيه، الأسبوع الماضى، مقابل 1.168 تريليونًا مستوى إغلاق الأسبوع السابق له .

واستحوذ المصريون على 87% من تعاملات السوق مقابل 5.4% للأجانب و 7.7% العرب.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة 7.7 مليون جنيه، و 91.6 مليون جنيه، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 99.4 مليون جنيه.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية سجلت ارتفاعات الأسبوع الماضي اقترن بضعف واضح في الأداء مع تحركات شبه فردية لبعض الأسهم، واستمرار تداول غالبيتها حول نفس مستوياتها، مع عدم الظهور الواضح القوى الشرائية.

وتوقع جمال الدين أن يشهد الأسبوع الجاري، تكرارًا لنفس المشهد، ونفس السلوك الشرائي الانتقائي، لافتًا إلى أن EGX30، مازال يتحرك في إطارًا عرضيًّا، ما بين مستوى الدعم 17500 نقطة والمقاومة 17770 نقطة، وقد يقترب من مستويات 18000 نقطة.

واستدرك جمال الدين إنه حال فشل EGX30، في تأكيد اختراق مستوى 17500 نقطة، فإن ذلك يمثل تأكيدًا على حالة الضعف العام للمؤشر، والتي ينصح معها الانتقائية الشديدة في التعامل.

ومن جانبه، توقع ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية المحللين الفنيين، استهداف مؤشر EGX30، الارتفاع لمستوى 17700 نقطة، وفى حال تأكيد اختراقه قد تتغير النظرة الفنية للمؤشر إلى الإيجابية، ما قد يؤهله لاستهداف الحد العلوى من الاتجاه العرضى عند 18200 نقطة.

ونوه نبيل إلى أنه فى حال استمرار التداول أسفل مستوى 17700 نقطة، فإن المؤشر قد يعيد التجربة على مستوى الدعم الفرعى عند 17300 نقطة.

وعلى صعيد EGX70، قال نبيل إن المؤشر أمامه مستوى مقاومة 3595 نقطة، والتى من المتوقع أن يقترب منها الأسبوع الجاري، موضحًا أنه حال تمكن EGX70، من الإغلاق أعلى مستوى المقاومة المذكورة، فقد يعيد التجرية على مستوى المقاومة التالي 3760 نقطة.

ولفت نبيل إلى أن الأسبوع الماضي شهد تفوقًا واضحًا لأسهم قطاع البتروكيماويات، مرجحًا نشاط بعض أسهم القطاع العقارى الأسبوع الجاري.

وتوقع محمد رضوان، محلل فني لأسواق المال بشركة تريدبيديا الإمارتية، استمرار سيطرة التحركات العرضية على مؤشر EGX30، ما بين منطقة المقاومة 18250 نقطة، والدعم الرئيسي حول 16500 نقطة.

ورجح رضوان استهداف EGX30، اختبار مستوى المقاومة 17600 نقطة، على الأجل القريب، وحال عدم القدرة على تخطيها، فقد يتعرض مجددًا لعمليات جني الأرباح والبيع.

وحدد رضوان مستوى الدعم المؤشر عند 17450، والذي يمثل كسره لأسفل إشارة لضرورة تخفيف المراكز سريعًا، وانتظار الانتهاء من الموجة التصحيحية لمعاودة الشراء من جديد.

وعلى جانب آخر، أشار رضوان إلى أن مؤشر EGX70، أنهى الأسبوع الماضي قرب منطقة المقاومة 3450 – 3500 نقطة، وفي حال عدم القدرة تأكيد على اختراقها فإن المؤشر قد يتجه لاختبار مستوى الدعم 3200 نقطة، والذي يمثل كسره تأكيدًا لدخول المؤشر في اتجاه هابط على المدى قصير الأجل.