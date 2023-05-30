البورصة المصرية مرشحة لمواصلة الأداء الإيجابي بدعم أسهم القطاع العقاري

توقع متعاملون ومحللون فنيون أن تواصل البورصة تحركاتها الصاعدة على الاجل القصير، بدعم الأداء الإيجابي لأسهم القطاع العقاري.

وقال المحللون ان مشتريات عربية ظهرت بقوة على أسهم القطاع العقاري بقيادة “مصر الجديدة للإسكان” و”طلعت مصطفى” و”مدينة نصر”، دفعت المؤشر الرئيسي لتخطي المقاومة المهمة 17500 نقطة.

وأوضح المحللون أن مؤشر الأسهم الصغيرة انطلق من كسر قمته التاريخية ليخترق أعلى مستوى له عند 3200 نقطة، ليصبح مؤهلا لاختبار منطقة 3400.

وسجلت مؤشرات السوق ارتفاعات جماعية، وصعد الرئيسي “EGX30″ بنسبة 1.88% ليصل إلى 17534 نقطة، و”EGX70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.77% إلى 3263 نقطة، و”EGX100” الأوسع نطاقا بنسبة 1.13% إلى 4899 نقطة.

وحققت السوق قيم تداولات على الأسهم بنحو 3.2 مليار جنيه، وجرى التعامل على 202 ورقة مالية ارتفع منها 96 وانخفضت 53، بينما استقرت أسعار 53 عند مستويات جلسة الإثنين.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيم تداولات قدرها 177.4 و40.2 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الأجانب البيع بـ217.6 مليون جنيه.

وصعدت الأسهم القيادية وعلى رأسها “التجاري الدولي” و”الشرقية للدخان” و”المصرية للاتصالات” و”المجموعة المالية هيرميس” و”حديد عز” و”طلعت مصطفى القابضة”.

قال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهدت أداءً إيجابيًا على مستوى جميع مؤشراتها، ليخترق EGX30 مستوى 17400 بأحجام تداول ضخمة.

وأرجع عطا صعود المؤشر إلي عدة عوامل، أهمها الحركة الإيجابية لقطاع الإسكان بقيادة أسهم “مصر الجديدة” و”مدينة نصر للإسكان” و”طلعت مصطفي”.

وتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي للمؤشر الرئيسي ليعيد التجربة على منطقة 17700 نقطة خلال جلسات الأسبوع.

وأشار إلى أن المؤشر السبعيني نجح في كسر مناطق تاريخية جديدة، الأمر الذي قد يدفعه للتجربة على مستوى 3300، يتبعها بعض العمليات التصحيحية.

وقال سامح غريب، رئيس قسم حسابات العملاء في شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن السوق تلقت دفعة قوية بدعم من إيجابية أداء قطاع الإسكان منذ مطلع الأسبوع.

وأوضح “غريب” أن تمكن السوق من تخطي مستوى 17500 نقطة قد يدفعها للوصول إلى منطقة المقاومة التالية عند 17800.

ولفت إلى أن السوق كسرت منطقة المقاومة 3200 نقطة، وهو مستوى تاريخي جديد، الأمر الذي قد يصل بها إلى 3325 ثم 3400 نقطة على الأجل القصير.