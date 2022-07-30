البورصة المصرية‭ ‬مرشحة‭ ‬لمستويات‭ ‬9600‭ ‬نقطة‭ ‬بدعم‭ ‬مشتريات‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية

تشهد البورصة المصرية ارتدادة صعودية تتجه بها إلى مستويات 9600 نقطة بدعم مشتريات المؤسسات الحكومية المتواصلة منذ فترة فى مواجهة مبيعات الأجانب.
وسجل صافى مشتريات المؤسسات المحلية الأسبوع الماضى نحو 395.8 مليون جنيه، ويقول محللون إن هذه المشتريات دعمت تحركات السوق لتشهد ارتدادة صعودية ستتواصل خلال شهر أغسطس المقبل.
وأنهت البورصة تعاملاتها الأسبوع الماضى على ارتفاع جماعى للمؤشرات، ومكاسب رأسمالية، بدعم مشتريات محلية وعربية، قابلها مبيعات أجنبية.
وأغلق مؤشر السوق الرئيسى «EGX30» عند 9369 نقطة، مرتفعا %0.86 وصعد «EGX70» %2.73 مسجلا 1847 نقطة، و«EGX100» بنسبة %2.5 ليصل إلى 2707 نقاط.
وارتفع رأس المال السوقى بواقع 5.4 مليار جنيه، بنسبة %0.9 ليغلق عند 628.1 مليار، مقابل 622.7 مليار بالإغلاقات السابقة، وسجلت التداولات 12.3 مليار، موزعة بواقع %34.14 للأسهم، و%65.86 للسندات.
وكانت الغلبة للمستثمرين المحليين فى التعاملات بنسبة %78 بصافى شراء 428.4 مليون جنيه، وسار على دربهم العرب بحوالى %6.3 من التعاملات بصافى شراء 107.5 مليون، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافى قيمته 535.9 مليون بنحو %15.7 من التداولات.
وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد ارتدادة ستصل بها إلى 9600 نقطة، بدعم حركة شرائية قوية من المؤسسات المحلية الحكومية وأبرزها (البريد – التأمينات)، والتى انعكست بقوة على قيم التداولات.
وأضافت أن شهادات إيداع سهم البنك التجارى الدولى حاليا تجاوزت 38 جنيها، مما يدعم الاتجاه الصاعد لـ«EGX30» صوب 9600 نقطة.
وتوقعت اتجاه سهم البنك التجارى الدولى- المستحوذ على الوزن النسبى الأعلى لـ«EGX30»- صوب 39 جنيها، مقارنة مع 37.90 جنيه فى إغلاق الأسبوع الماضى.
وحول حركة «EGX70»، أوضحت «زيدان» أنه يواجه مستويات تتراوح من 1820 إلى 1860 نقطة.
من جانبها، أكدت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن السوق تشهد ارتدادة صعودية نحو 9300 نقطة، فى حالة تخطيها والثبات أعلاها سيتجه صوب 9500 نقطة، بجانب نظرة إيجابية لسهم البنك التجارى الدولى يتوقع معها اتجاهه إلى 40 جنيها.
وأشارت إلى أن مشتريات المؤسسات الحكومية المحلية كانت الداعم الأقوى لحركة السوق خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن تركيزها كان على الأسهم الحكومية أيضا فى قطاعات الأسمدة، والبتروكيماويات، مما سينعكس على أداء هذه القطاعات بالإيجاب فى الفترة المقبلة.
وأوضحت أنه فى حالة حدوث حركة إيجابية من المؤسسات العربية، والأجنبية ستشهد السوق قفزات صعودية قوية.
وحول حركة «EGX70» لفتت إلى أنه يواجه مقاومة عند 1820 نقطة وفى حالة الثبات أعلاها سيتجه نحو 1850 ثم 1900 نقطة.