البورصة المصرية‭ ‬مرشحة‭ ‬لمستويات‭ ‬9600‭ ‬نقطة‭ ‬بدعم‭ ‬مشتريات‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية

تشهد‭ ‬البورصة‭ ‬المصرية‭ ‬ارتدادة‭ ‬صعودية‭ ‬تتجه‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬9600‭ ‬نقطة‭ ‬بدعم‭ ‬مشتريات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬مبيعات‭ ‬الأجانب‭.‬



وسجل‭ ‬صافى‭ ‬مشتريات‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضى‭ ‬نحو‭ ‬395‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬ويقول‭ ‬محللون‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المشتريات‭ ‬دعمت‭ ‬تحركات‭ ‬السوق‭ ‬لتشهد‭ ‬ارتدادة‭ ‬صعودية‭ ‬ستتواصل‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبل‭.‬



وأنهت‭ ‬البورصة‭ ‬تعاملاتها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضى‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬جماعى‭ ‬للمؤشرات،‭ ‬ومكاسب‭ ‬رأسمالية،‭ ‬بدعم‭ ‬مشتريات‭ ‬محلية‭ ‬وعربية،‭ ‬قابلها‭ ‬مبيعات‭ ‬أجنبية‭.‬



وأغلق‭ ‬مؤشر‭ ‬السوق‭ ‬الرئيسى‭ ‬‮«‬EGX30‮»‬‭ ‬عند‭ ‬9369‭ ‬نقطة،‭ ‬مرتفعا‭ %‬0.86‭ ‬وصعد‭ ‬‮«‬EGX70‮»‬‭ %‬2.73‭ ‬مسجلا‭ ‬1847‭ ‬نقطة،‭ ‬و‮«‬EGX100‮»‬‭ ‬بنسبة‭ %‬2.5‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬2707‭ ‬نقاط‭.‬



وارتفع‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬السوقى‭ ‬بواقع‭ ‬5‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬جنيه،‭ ‬بنسبة‭ %‬0.9‭ ‬ليغلق‭ ‬عند‭ ‬628‭.‬1‭ ‬مليار،‭ ‬مقابل‭ ‬622‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬بالإغلاقات‭ ‬السابقة،‭ ‬وسجلت‭ ‬التداولات‭ ‬12‭.‬3‭ ‬مليار،‭ ‬موزعة‭ ‬بواقع‭ %‬34.14‭ ‬للأسهم،‭ ‬و‭%‬65.86‭ ‬للسندات‭.‬



وكانت‭ ‬الغلبة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬المحليين‭ ‬فى‭ ‬التعاملات‭ ‬بنسبة‭ %‬78‭ ‬بصافى‭ ‬شراء‭ ‬428‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬وسار‭ ‬على‭ ‬دربهم‭ ‬العرب‭ ‬بحوالى‭ %‬6.3‭ ‬من‭ ‬التعاملات‭ ‬بصافى‭ ‬شراء‭ ‬107‭.‬5‭ ‬مليون،‭ ‬بينما‭ ‬اتجه‭ ‬الأجانب‭ ‬للبيع‭ ‬بصافى‭ ‬قيمته‭ ‬535‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬بنحو‭ %‬15.7‭ ‬من‭ ‬التداولات‭.‬



وقالت‭ ‬دعاء‭ ‬زيدان،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التحليل‭ ‬الفنى‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬تايكون‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬إن‭ ‬السوق‭ ‬تشهد‭ ‬ارتدادة‭ ‬ستصل‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬9600‭ ‬نقطة،‭ ‬بدعم‭ ‬حركة‭ ‬شرائية‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬الحكومية‭ ‬وأبرزها‭ (‬البريد‭ ‬–‭ ‬التأمينات‭)‬،‭ ‬والتى‭ ‬انعكست‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬التداولات‭.‬



وأضافت‭ ‬أن‭ ‬شهادات‭ ‬إيداع‭ ‬سهم‭ ‬البنك‭ ‬التجارى‭ ‬الدولى‭ ‬حاليا‭ ‬تجاوزت‭ ‬38‭ ‬جنيها،‭ ‬مما‭ ‬يدعم‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصاعد‭ ‬لـ‮«‬EGX30‮»‬‭ ‬صوب‭ ‬9600‭ ‬نقطة‭.‬



وتوقعت‭ ‬اتجاه‭ ‬سهم‭ ‬البنك‭ ‬التجارى‭ ‬الدولى‭- ‬المستحوذ‭ ‬على‭ ‬الوزن‭ ‬النسبى‭ ‬الأعلى‭ ‬لـ‮«‬EGX30‮»‬‭- ‬صوب‭ ‬39‭ ‬جنيها،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬37‭.‬90‭ ‬جنيه‭ ‬فى‭ ‬إغلاق‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضى‭.‬



وحول‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬EGX70‮»‬،‭ ‬أوضحت‭ ‬‮«‬زيدان‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬يواجه‭ ‬مستويات‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬1820‭ ‬إلى‭ ‬1860‭ ‬نقطة‭.‬



من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬عصمت‭ ‬ياسين،‭ ‬رئيس‭ ‬تداولات‭ ‬الأفراد‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬أسطول‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬تشهد‭ ‬ارتدادة‭ ‬صعودية‭ ‬نحو‭ ‬9300‭ ‬نقطة،‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬تخطيها‭ ‬والثبات‭ ‬أعلاها‭ ‬سيتجه‭ ‬صوب‭ ‬9500‭ ‬نقطة،‭ ‬بجانب‭ ‬نظرة‭ ‬إيجابية‭ ‬لسهم‭ ‬البنك‭ ‬التجارى‭ ‬الدولى‭ ‬يتوقع‭ ‬معها‭ ‬اتجاهه‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬جنيها‭.‬



وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشتريات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬المحلية‭ ‬كانت‭ ‬الداعم‭ ‬الأقوى‭ ‬لحركة‭ ‬السوق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تركيزها‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬الأسهم‭ ‬الحكومية‭ ‬أيضا‭ ‬فى‭ ‬قطاعات‭ ‬الأسمدة،‭ ‬والبتروكيماويات،‭ ‬مما‭ ‬سينعكس‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬بالإيجاب‭ ‬فى‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬



وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬حدوث‭ ‬حركة‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬العربية،‭ ‬والأجنبية‭ ‬ستشهد‭ ‬السوق‭ ‬قفزات‭ ‬صعودية‭ ‬قوية‭.‬

وحول‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬EGX70‮»‬‭ ‬لفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يواجه‭ ‬مقاومة‭ ‬عند‭ ‬1820‭ ‬نقطة‭ ‬وفى‭ ‬حالة‭ ‬الثبات‭ ‬أعلاها‭ ‬سيتجه‭ ‬نحو‭ ‬1850‭ ‬ثم‭ ‬1900‭ ‬نقطة‭.‬