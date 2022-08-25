البورصة المصرية مرشحة للهبوط نحو 9950 نقطة بضغط استمرار عمليات التصحيح

يتوقع محللون فنيون أن تواصل مؤشرات البورصة المصرية تراجعها حتى تصل إلى 9950 نقطة، فى إطار استمرار عمليات التصحيح على المؤشر الرئيسى.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسى «EGX30» حوالى %0.32 مسجلا 10105 نقطة، وتراجع نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70ewi» بنحو %1.1 عند 2163 نقطة، ومتساوى الأوزان «EGX50» بنسبة %0.42 إلى 1893 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا %0.9 ليصل إلى 3102 نقطة.

وسجلت التداولات حوالى 1.3 مليار جنيه، فيما جرى التعامل على 194 سهما، هيمن الصعود على 33 من بينها وتراجع 100، وظل 61 دون أى تغيرات، فيما سجل رأس المال السوقى نحو 682.35 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافى قيمة بلغت 236.3 و9.6 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه الأجانب للبيع بصافى 246 مليونا.

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن المؤشر الرئيسى «EGX30» فى طريقه لإعادة اختبار مستوى 9950 نقطة.

ولفت إلى أن تمكن المؤشر الرئيسى من الارتداد لأعلى من المستويات الحالية، سيمنحه فرصة جديدة للتحرك نحو 10300 نقطة.

من جانبه، قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية»، إن عمليات جنى الأرباح والتصحيح مستمرة على مؤشرات البورصة المصرية وتدفعها للهبوط.

وتوقع تحرك المؤشر الرئسى نحو 10000 نقطة، موضحًا أن الاستقرار أعلى هذا الدعم يدفعه خلال الجلسات المقبلة إلى استعادة مقاومة 10200 نقطة بدعم انتهاء عمليات التصحيح وبدء نشاط الأسهم القيادية مجددًا.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أوضح عيد أنه أنهى التعاملات بجلسة الأربعاء مستقرًا فى المنطقة الحمراء، مشيرًا إلى أن استقراره أعلى دعم 2160 نقطة قد يدفعه لاستعادة مقاومة 2200 نقطة.