البورصة المصرية مرشحة للصعود المحدود في آخر جلسات 2022

توقع محللون فنيون أن تُنهي البورصة المصرية عام 2022 على صعود محدود بجلسة غد الخميس، على أن تختبر منطقة المقاومة 14760-14850 نقطة، موضحين أن تجاوزها سيدفع المؤشر حتى 15600 خلال عدة جلسات.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على صعود جماعي محدود، وسط مشتريات للمتعاملين المحليين ومبيعات أجنبية وعربية.

وصعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنحو 0.64% عند 14578 نقطة، ونظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70ewi” بنسبة 1%، ليصل إلى 2791 نقطة، وأيضًا ارتفع “EGX100″ بـ 1.07% مسجلا 4131 نقطة، و”EGX50” بحوالي 0.91% عند 2601.6 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه وجرى التداول على 206 أوراق مالية، صعد من بينها 93 وتراجع 38 وظلت البقية دون أي تغيرات سعرية، فيما سجل رأس المال السوقي 959.2 مليار جنيه.



واتجهت تعاملات المصريين للشراء بقيمة 51.8 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للبيع بقيمة 11.2 و 40.5 مليون جنيه على التوالي.

من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30” يتجه خلال جلسة الخميس لاختبار مستوى المقاومة 14760 نقطة.

ولفت إلى أن البورصة المصرية تشهد مؤخرًا تراجعًا في أحجام التداول وهدوءًا في نسب التحرك والتذبذب، موضحًا أن تجاوز المقاومة المذكورة سيفتح الباب لمزيد من الصعود حتى 15600 نقطة خلال عدة جلسات.

وعلى جانب آخر، أشار إلى أن كسر مستوى الدعم 14200 نقطة سيؤدي لمزيد من التراجع حول 13700 نقطة.

في حين قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة “إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية”، إن “EGX30” تمكن بجلسة اليوم من استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 14500 والاستقرار أعلاه.

ولفت إلي أن المؤشر يتجه بهذا الأداء لاختبار مقاومة 14850 نقطة بشرط استمرار نشاط الأسهم القيادية وتوجه المؤسسات نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

وقال إنه في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم قد يتجه إلى اختبار الدعم الثاني 14250 نقطة.



أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70ewi”، فأوضح عيد أنه يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2800 وتجاوزه سيدفعه نحو 2860، أما في حالة عدم النجاح سيتجه نحو دعم 2760 نقطة.