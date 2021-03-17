البورصة المصرية مرشحة للتماسك عند دعم 11000 نقطة

رجح محللون فنيون أن تنهي البورصة حركتها التصحيحية الهابطة باختبار منطقة الدعم الأقرب الحالية عند 11000 نقطة، قبل أن تعاود الصعود.

ويرى المحللون أن السوق قادرة على التماسك بالقرب من المستويات المذكورة لإعادة التجربة على منطقة 11350-11400 نقطة، خاصة مع فارق الشراء الملحوظ للأجانب اليوم.

وانخفض مؤشر “EGX30” الرئيسي اليوم بنسبة 1.09% ليصل إلى 11068 نقطة، وارتفع نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70ewi” بحوالي 0.2% إلى 2096 نقطة، وهبط “EGX100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 0.11% إلى 3080 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي قيم تداولات قدرها 287.6 مليون جنيه، بينما فضل العرب والأجانب الشراء بصافي 4.3 و283.3 مليون جنيه بالترتيب.

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، إن النصف الأول من الجلسة شهد بعض التماسك لكن مع ظهور ضغوط بيعية على الأسهم القيادية تغير المشهد إلى الهبوط.

وأشار غريب إلى أن سهم التجاري الدولي ساعد في هبوط السوق اليوم مع اقترابها من مستوى الدعم الأقرب عند 60 جنيه.

ولفت إلى أن الدعم الحالي للمؤشر الرئيسي عند 11000 نقطة ومن المرجح أن يتماسك بالقرب منها، وحال كسرها أن يستهدف مناطق 10800 نقطة، بينما تظل منطقة 11350 نقطة أقرب مقاومة.

وفيما يتعلق بالمؤشر السبعيني، أوضح “غريب” أن أقرب دعم لديه بالقرب من 2050 نقطة، حال اختراق مستوى 2080 نقطة لأسفل، بينما لديه مقاومة عند 2140 نقطة.

وقال أحمد أبو اليزيد، محلل فني أول بشركة “بريمير” لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي أغلق على انخفاض متوجها نحو مستوى الدعم الرئيسي 11000 نقطة.

وأكد أنه حال الارتداد من المنطقة المذكورة فمن المتوقع أن ينتهي التصحيح الحالي ومعاودة الارتفاع مرة أخرى لمستويات 11300 – 11400 نقطة.

ونصح المحلل الفني بشركة “بريمير” بانتقاء الأسهم التي لها أداء جيد، مقارنة بأداء المؤشر الرئيسي للسوق.