البورصة المصرية مرشحة للتراجع صوب 9800 نقطة.. وEGX70 الأفضل أداءً

رجح خبراء التحليل الفنى استكمال مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 للتراجع قرب مستوى الدعم 9800 نقطة، تأثرًا بأداء الأسهم القيادية وتذبذبات الأسواق العالمية، خاصة مع توقعات اتجاه الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لرفع أسعار الفائدة فى اجتماعه اليوم.

وقال الخبراء إن EGX30 قد يتمكن من التماسك قرب مستوى 9800 نقطة، ويعاود استهداف مستويات 10000 – 10200 نقطة.

ويحظى مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنظرة فنية أكثر تفاؤلًا، بعد تمكنه من تغيير المسار الهابط، وتجاوز مستوى 1800 نقطة، ما قد يدفعه لاستهداف المقاومة 1860 نقطة، ثم 1900 وصولًا إلى 2000 نقطة.

وتباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات أمس، إذ تراجع مؤشر EGX30 بنحو %0.34 ليغلق عند مستوى 9981 نقطة.

وارتفع EGX70 EWI بنحو %0.92 مسجلًا 1854 نقطة، وصعد الأوسع نطاقًا EGX100 EWl، بنسبة %0.62 إلى 2742 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 683.29 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للمقيدة نحو 1.3 مليار، ليسجل 661.42 مليار، مقابل 662.75 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بصافى قيمة بلغت 93.96 و23.66 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للأجانب بقيمة 117.62 مليون جنيه.

قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق، محلل الأسواق المالية، إن البورصة المصرية شهدت أمس حالة من التباين بين أداء EGX30 وEGX70، إذ استكمل الأول الهبوط الذى بدأه منذ مطلع الأسبوع الحالي، تأثرًا بأداء الأسواق العالمية، وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، ما انعكس سلبًا على الأسهم القيادية وبالتبعية تراجع EGX30 لما دون مستوى 10200 نقطة ثم 10000 نقطة.

وأوضح «عطا» أن مؤشر EGX70 تمكن من تجاوز الهبوط، وسط ضخ سيولة من قبل الأفراد على العديد من الأسهم قرب مناطق الدعوم.

وتوقع استمرار تأثر EGX30 بتذبذب الأسواق العالمية، خاصة مع توقعات اتجاه الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

ورجح «عطا» هبوط EGX30 لقرب مستوى الدعم 9800 نقطة على الأجل القريب، ومن ثم محاولة التماسك مجددًا واستهداف المقاومة 10000 نقطة، ثم 10200 نقطة، فيما توقع صعود EGX70 فى اتجاه 1900 نقطة ثم 2000 نقطة.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30 فقد أمس أكثر من 33 نقطة، بعد تمكنه من تقليص خسائره الصباحية، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على البقاء أعلى مستوى الدعم الرئيسى 10000 نقطة.

وأشار «عيد» إلى أن هبوط EGX30 جاء تأثرًا بالأداء المتذبذب لأغلب الأسهم القيادية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يسعى المؤشر لاستعادة مستوى 10000 نقطة، وحال الاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثانى 10200 نقطة.

واستدرك «عيد» أن فشل EGX30 فى استعادة مستوى 10000 نقطة ربما يكبده مزيدًا من التراجع فى اتجاه الدعم 9800 نقطة.

وفيما يتعلق بمؤشر EGX70، قال إن المؤشر تمكن أمس من الصعود بأكثر من 16 نقطة، مدعومًا باتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع «عيد» محاولة EGX70 اختبار مستوى المقاومة الرئيسى 1860 نقطة، وفى حالة ظهور عمليات بيع وجنى أرباح ربما يختبر مستوى الدعم الرئيسى 1800 نقطة.