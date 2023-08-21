البورصة المصرية مرشحة لحركة تصحيحية هابطة حتى منطقة 17700 نقطة

توقع متعاملون ومحللون فنيون استمرار الحركة التصحيحية الهابطة للبورصة المصرية على الأجل القصير، ربما تصل بالمؤشر الرئيسي نحو منطقة الدعم الثانوية عند 17700 نقطة.

وقال المحللون إن السوق واجهت اليوم ضغوطًا بيعية على سهم البنك التجاري الدولي، في إطار جني الأرباح، بينما تماسك “إيسترن كومباني”، ليقلل من هبوط المؤشر بشكل أكبر خلال التعاملات.

وسجلت مؤشرات السوق حالة تباين في الأداء؛ إذ هبط “Egx30” بـنحو 0.63% ليصل إلى مستوى 17920 نقطة، وارتفع “Egx70” بحوالى 0.92% إلى 3674 نقطة، وصعد “Egx100” بنسبة 0.55% إلى 5399 نقطة.

وحققت السوق قيم تداولات قدرها 2.6 مليار جنيه، وجرى التعامل على 198 ورقة مالية، ارتفع منها 70، وانخفضت ،69 واستقرت 59 عند نفس مستويات جلسة أمس.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.9%، و”بلتون المالية” 4.2%، بينما ارتفعت أسهم “مصر الجديدة للإسكان” 2.7%، و”الشرقية للدخان” 1.4% بختام التعاملات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيم تداولات قدرها 42.5 و57.1 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الأجانب البيع بنحو 99.6 مليون.

وقال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي أغلق متراجعا بنحو 112 نقطة، نتيجة الضغط البيعي على بعض الأسهم القيادية، وبشكل خاص البنك التجاري الدولي بسبب جني الأرباح الطبيعية.

وتوقع “عطا” أن تستمر العمليات التصحيحية، ليقترب المؤشر الرئيسي من مستوى 17700 نقطة خلال جلسات هذا الأسبوع، ثم معاودة الارتداد مرة أخري نحو المقاومة التاريخي عند 18400 نقطة.

وأوضح أن المؤشر السبعيني أغلق مرتفعًا 33 نقطة بفعل الأداء الإيجابي والنشاط الملحوظ لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة القوية ماليًا.

وتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي للمؤشر السبعيني، ليخترق المستوى التاريخي عند 3700 نقطة، ثم التجربة على منطقة 3750 نقطة هذا الأسبوع.

وقال سامح غريب، رئيس قسم حسابات العملاء بشركة “عربية أون لاين”، إن تراجعات سهم التجاري الدولى أثرت على حركة السوق اليوم، لكن تماسك أداء كل من سهمى الشرقية للدخان ومصر الجديدة للإسكان، قلل من وتيرة الهبوط.

وأوضح “غريب” أن المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى المقاومة التالي عند 18200، ثم المستوى التاريخي عند 18400 نقطة، ويظل الدعم الثانوى عند 17900 ثم 17700 نقطة.

ولفت إلى أن المؤشر السبعيني لديه مقاومة مهمة بالقرب من 3650 نقطة، ثم 3750، والدعم عند 3550، مع استمرار التحركات العرضية على الأجل القصير.