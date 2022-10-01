البورصة المصرية مرشحة لتحركات عرضية هابطة الأسبوع الحالي

يتوقع خبراء سوق المال أن تسجل البورصة المصرية أداء عرضيًّا مائلًا للهبوط، الأسبوع الحالى، فى ظل استمرار تأثرها بالأوضاع السلبية للأسواق العالمية، وغياب المحفزات والأخبار الجوهرية الداعمة.

وأنهت البورصة تعاملاتها، الأسبوع الماضى، على تباين للمؤشرات، إذ تراجع المؤشر الرئيسى للسوق “EGX30” بنسبة 1.06% مغلقًا عند 9827 نقطة، فيما صعد نظيره للشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بـ2.65% إلى 2250 نقطة، كما ارتفع “egx100” بواقع 1.95% مسجلًا 3188 نقطة.

وحقق رأس المال السوقى مكاسب قيمتها 700 مليون جنيه فقط، مغلقًا عند 688.1 مليار، مقارنة مع 687.4 مليار بالتعاملات السابقة.

وسجل المستثمرون المحليون والعرب صافى شراء بقيمتي 487 و18.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه الأجانب للبيع بنحو 505.3 مليون، بعد استبعاد الصفقات، فيما سجلت قيم التداولات على الأسهم، خلال الأسبوع الماضى، 5.6 مليار.

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق المحلية تعانى غياب المحفزات والأخبار الداعمة، متابعًا أن الصعود الانتقائي يهيمن على قطاع البتروكيماويات.

ولفت إلى وجود بعض العوامل الإيجابية التى ظهرت مؤخرًا، ومنها تراجع مبيعات الأجانب فى سبتمبر الماضى، فضلًا عن الحركة الشرائية القوية من المؤسسات المحلية.

ورجح أن يتحرك “EGX30” فى نطاق عرضى مائل للهبوط بين 9500 و10000 نقطة على المدى القصير، متابعًا إن المزيد من التراجع لسهم البنك التجارى الدولى سيؤدى إلى ضغوط إضافية على المؤشر.

وكان سهم البنك التجارى الدولى قد تراجع، الأسبوع الماضى، بواقع 4.08%، مغلقًا عند 25.130 جنيه.

وأكد عبد القادر أن “السبعينى” يشهد حركة إيجابية قوية في الفترة الراهنة، مع نشاط أسهمه.

وأوصى بالشراء على مجموعة من الأسهم شملت “المصرية للاتصالات” عند 16.70 جنيه، و”أبوقير للأسمدة” 24 جنيهًا، و”الإسكندرية للزيوت المعدنية” (أموك) 4 جنيهات، و”سيدى كرير للبتروكيماويات” 7.10 جنيه.

وقال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إن السوق تعانى غياب الأخبار الإيجابية الداعمة، والجاذبة لسيولة جديدة، مما يؤدى إلى تحركات عرضية فى نطاق 9600، لافتًا إلى أن الاستقرار أعلى هذا المستوى قد يؤدى إلى الوصول إلى 10000 نقطة.

ويرى أن مشكلة عدم استقرار سعر الدولار أحد الأسباب التى تحُول دون عودة المستثمرين الأجانب للسوق حاليًّا.

ولفت إلى أن “السبعينى” يشهد حراكًا قويًّا مؤخرًا مع نشاط عمليات المضاربة على بعض أسهمه، وهو ما ظهر بوضوح فى تعاملات الأسبوع الماضي.

وتوقّع أن يشهد “EGX30” طفرة قوية حال إجراء تحريك واضح فى سعر الصرف.

وأوضح أن هناك عددًا من القطاعات تشهد حركة إيجابية على المدى المتوسط؛ أبرزها العقارات والبتروكيماويات.