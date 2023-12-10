البورصة المصرية للسلع: 12 مليار جنيه قيمة تداول 1.1 مليون طن قمح مستورد منذ نوفمبر 2022 وحتى الآن

قال حسام الجراحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبورصة المصرية للسلع، أن اجمالي كميات القمح المستورد المتداولة عبر البورصة السلعية منذ بدء تداوله في 27 نوفمبر 2022، وحتى الآن بلغ نحو 1.1 مليون طن قمح بإجمالي قيمة بلغت 12 مليار جنيه.

وأضاف الجراحي في تصريحات صحفية، أن إجمالي عدد جلسات التداول بلغ 100 جلسة من مزايدات على القمح بمعدل جلستين في الاسبوع (الأحد والأربعاء).

وأوضح الجراحي أنه تم التنفيذ من خلال 8550 عملية، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة نحو 139 شركة وبلغ متوسط عدد الشركات المنفذة نحو 85 شركة.

وأشار إلى أن متوسط الكميات المنفذة في الجلسة الواحدة يتراوح من 50 الى 85 طن لكل شركة فيما بلغ متوسط سعر التنفيذ لكل جلسة على مدار العام نحو 10 آلاف و700 جنيه.