البورصة المصرية للسلع تطرح الذرة الصفراء فى ثاني جلسة تداول للسلعة اليوم

أكد الدكتور ابراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع أنه تم اليوم الثلاثاء انعقاد جلسة استثنائية لسلعة الذرة الصفراء علي منصة البورصة المصرية للسلع.

وقامت هيئة السلع التموينية اليوم الثلاثاء بعرض سلعة الذرة الصفراء علي منصة البورصة المصرية للسلع للتداول فى ثاني جلسة لها للذرة الصفراء بغية اتاحة هذة السلعة الأساسية والتي تعتبر اهم مدخل لصناعه الأعلاف.

وقال عشماوى في تصريحات اليوم، إنه بالتنسيق مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقرر طرح سلعه الذرة الصفراء من قبل هيئة السلع التموينية عبر منصة البورصة المصرية للسلع.

وأضاف عشماوي أن ذلك بغرض زيادة المعروض من السلع (سلعه الذرة الصفراء) لصالح صغار مربي الدواجن عن طريق طرح هذة السلعه لمصانع الأعلاف ذات الطاقات الإنتاجية من 20 الي 100 طن يوم علي ان تقوم هذة المصانع بإعادة بيع الأعلاف فى صورتها النهائية بسعر عادل لصغار منتجي الدواجن.

ومن المنتظر أن تعقد جلستين أسبوعياً لسلعه الذرة الصفراء ايام الاثنين والخميس تباعاً.

وقامت 60 شركة (مصانع أعلاف) بتسجيل نفسها فى البورصة المصرية للسلع عقب توافقها مع اشتراطات العضوية للبورصة وقد تم بالفعل تنفيذ عدد 16 عملية وجار اتخاذ إجراءات التسجيل من قبل شركات أخرى.