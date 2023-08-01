البورصة المصرية في يوليو.. تحركات باهتة للمؤشرات وسط مبيعات أجنبية وعربية (جراف)

شهدت البورصة المصرية تحركات رمادية في يوليو على صعيد المؤشرات، بينما سجل رأس المال السوقي مكاسب ضعيفة، وسط تحركات بيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيس EGX30 عند مستوى 17595 نقطة، متراجعا 0.39%، وتراجع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 0.14%، مغلقا عند 3530 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.47%، مغلقا عند 5217 نقطة.

وسجلت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة في يوليو المنتهي 28 مليار جنيه فقط، بواقع 2.5%، ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.162 تريليون جنيه بداية الشهر.

واتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو البيع بصافي 480.1 مليون جنيه، بنسبة 6.7% من التعاملات، و36.8 مليون جنيه بنسبة 7% من التداولات، وفي المقابل كان نصيب المستثمرون المحليون 86.3% من التعاملات، بصافي مشتريات 516.9 مليون جنيه.

وسجلت التداولات الشهرية للبورصة في يوليو 40.7 مليار جنيه، عبر التعامل على 13.3 مليون ورقة مالية من خلال 1.184 مليون صفقة. واستحوذت الأسهم على 89.14% من التعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 10.86%.