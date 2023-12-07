البورصة المصرية ثاني الأسواق العربية من حيث العائد على أحجام التداول الأسبوع الماضي

كشف تقرير اتحاد الأسواق المالية العربية أن البورصة المصرية اقتنصت وصافة الترتيب من حيث العائد المرجح بأحجام التداول بختام تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 2 ديسمبر، إذ إنها جاءت بالمركز الثاني متمثلة في شركة أسيك للتعدين والتي سجلت نحو 16.9%.

وأوضح التقرير – الذي اطلعت “المال” على نسخة منه – أن البورصة المصرية كانت لها الحصة الأكبر ضمن العشرين الأوائل بالترتيب، إذ بلغ عدد الكيانات التابعة لها نحو 15 شركة.

وقد كان المركز الأول من نصيب شركة الأمين للاستثمارات العقارية التابعة لسوق العراق للأوراق المالية، مسجلة نحو 19.8% بختام تعاملات الخميس 30 نوفمبر.

وأكملت شركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية التابعة للبورصة المصرية المثلث الذهبي، محققة حوالي 14.3% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

كما كانت المراكز من الرابع وحتي العاشر من نصيب البورصة المصرية، واستحوذت عليه شركات الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 13.8%، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي بنحو 10.5%، وأكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بحوالي 10.4%، والعالمية للاستثمار والتنمية بـ 9.6%، والعبور للاستثمار العقاري بـ 9.0%، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بـ 8.3%، و”إم إم جروب” لصناعة والتجارة العالمية بـ 8.3%، علي الترتيب.

وكان للبورصة المصرية أيضًا النصيب الأكبر ضمن المراكز التالية وحتى العشرين، فتضمنت القائمة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، وكونتنت المالية القابضة، وأوراسكوم للتنمية، والعربية للمحابس، وجي بي كوربوريشن، وشارم دريمز للاستثمار السياحي.