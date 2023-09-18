البورصة المصرية ثاني أعلى ارتفاع في القيمة السوقية بين نظيراتها العربية بـ 17.19%

حصدت البورصة المصرية المرتبة الثانية على صعيد نسبة الارتفاع في القيمة السوقية بين الأسواق العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي البالغ عددها 14 خلال أغسطس الماضي؛ لتصعد بنسبة 7.19% إلى 41.3 مليار جنيه مقابل 38.5 مليار جنيه في يوليو 2023.

وكانت القيمة السوقية الإجمالية للبورصات العربية صعدت خلال أغسطس 2023 بنسبة 2.24% على أساس شهري؛ إذ سجلت ارتفاعًا في 4 أسواق مالية مقابل تراجعًا في 10 أخرى.

وتصدرت سوق دمشق للأوراق المالية المرتبة الأولى بنسبة 29.99% لتصعد قيمتها السوقية من 3.04 مليار دولار في يوليو إلى 3.95 مليار دولار في أغسطس، و«السعودية» الثالثة بـ 4.59% لترتفع من 2.93 تريليون دولار إلى 3.07 تريليون دولار، و«بيروت» الرابعة بـ 1.71% لتزيد من 18.4 مليار دولار إلى 18.72 مليار جنيه.

أما على صعيد الأسواق التي تراجعت قيمتها السوقية في أغسطس؛ فشملت بورصة «مسقط» بنسبة انخفاض 0.11%، وفلسطين بـ 0.5% ودبي المالي بـ 0.6% وتونس بـ 0.78% والدار البيضاء بـ 1.08% والبحرين بـ 2.01% وعمان بـ 2.05% وأبوظبي للأوراق المالية بـ 2.72% والكويت بـ 3.31% وقطر بـ 6.21%.

الجراف التالي يوضح التغير في القيمة السوقية للبورصات العربية خلال شهر أغسطس 2023: