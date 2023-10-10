البورصة المصرية ثاني أعلى ارتفاع في التداولات بين نظيراتها العربية (جراف)

حصدت البورصة المصرية المركز الثاني من حيث الأعلى في قيمة التداولات خلال شهر سبتمبر بعد فلسطين بعدما صعدت بـ 128.3%

وأوضح تقرير صندوق النقد العربي الصادر أكتوبر الجاري عن 4 بورصات عربية فقط هي التي حققت ارتفاعًا في قيم التداولات وهي فلسطين ومصر وبيرت وقطر.

على صعيد آخر، تراجعت 10 في قيمة التداولات كان أعلاها انخفاضًا تونس تليها البحرين ثم العراق.

البورصة المصرية الثانية بـ 128.3% بعد فلسطين

وحصدت بورصة فلسطين المركز الأول كأعلى سوق سجلت ارتفاعًا في قيمة التداولات بنسبة 148.41% إلى 172.78 مليون دولار.

وحلت البورصة المصرية في المرتبة الثانية بنسبة 128.3% لتصعد إلى 5.3 مليار دولار مقارنة بـ 2.33 مليار دولار في أغسطس.

وجاءت بيروت في الثالثة بـ 60.64% لترتفع قيمة تداولاتها إلى 75.4 مليون دولار مقارنة بـ 46.95 مليون دولار في أغسطس.

وحصلت قطر على المرتبة الرابعة بنسبة 11.11% لتزيد إلى 3.01 مليار دولار مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في أغسطس.

تداولات 10 بورصات تتراجع

تراجعت قيمة تداولات 10 بورصات عربية خلال شهر سبتمبر 2023 تصدرتها تونس كأعلى نسبة انخفاض بـ 52.35% لتهبط إلى 25.13 مليون دولار.

وانخفضت بورصة البحرين بنسبة 43.61% إلى 27.69 مليون دولار في سبتمبر مقارنة بـ 49.1 مليون دولار في أغسطس.

وهبطت تداولات بورصة العراق بـ 37.08% إلى 17 مليون دولار مقابل 27.02 مليون دولار.

وسجلت بورصة دمشق للأوراق المالية تراجعًا بـ 29.81% إلى 7.36 مليون دولار مقابل 10.48 مليون دولار.

وشهدت بورصة أبوظبي للأوراق المالية انخفاضًا بـ 23.06% إلى 5.9 مليار دولار مقابل 7.68 مليار دولار.

وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 19.58% إلى 132.94 مليون دولار، والسعودية بـ 13.03% إلى 28.99 مليار دولار.

وهبطت تداولات السوق المالية السعودية بنسبة 13.03% إلى 28.99 مليار دولار مقال 33.34 مليار دولار.

وانخفضت تداولات عمان بـ 12.48% إلى 112.5 مليون دولار مقارنة بـ 128.58 مليون دولار.

وسجلت سوق دبي المالي تراجعًا بنسبةة 4.85% إلى 2.58 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار.

وشهدت بورصة الكويت النسبة الأقل انخفاضًا في قيمة التداولات خلال سبتمبر البالغة 3.06% إلى 2.5 مليار دولار.