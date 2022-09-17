البورصة المصرية تُكرم الدكتور محمد فريد تقديرًا لجهوده في تطوير سوق الأوراق المالية

كرمت إدارة البورصة المصرية برئاسة الأستاذ رامي الدكاني ونائبه الاستاذة هبه الصيرفي وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين الدكتور محمد فريد الرئيس الحالي الهيئة العامة للرقابة المالية على جهوده في تطوير منظومة العمل داخل سوق الأوراق المالية المصرية.

وذلك خلال رئاسته للبورصة المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة وكذلك تكريم الأستاذ أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة الحالي والنائب السابق للبورصة المصرية.

ومن جانبه أثنى الأستاذ رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية على الجهود التي بذلها الدكتور فريد خلال فترة رئاسته والتي شهدت جهود حثيثة لتطوير وزيادة كفاءة السوق على جميع الأصعدة، بداية من العاملين بالسوق وصولا بتطوير بيئة وآليات التداول وتعزيز وتنشيط جانبي العرض والطلب.

وأضاف الدكاني أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تسريع وتيرة التطوير واستحداث الآليات والأدوات المالية التي تحقق زيادة كفاءة سوق الأوراق المالية وتعظيم دوره في خدمة الاقتصاد الوطني لاسيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في تنفيذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وخلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات التكريم تقدم الدكتور محمد فريد صالح بالشكر لأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية وجميع العاملين على جهودهم لتطوير البورصة وتعزيز ثقة أطراف السوق المختلفة.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور فريد حرص ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم ومساندة إدارة البورصة الجديدة والعاملين على استكمال جهود التطوير التي تستهدف في المقام الأول تعزيز كفاءة أداء سوق الأوراق المالية الوطني كمنصة للتمويل للشركات الوطنية الناجحة وقناة استثمارية بتداول بها أدوات ومنتجات مالية تناسب جميع أنواع المستثمرين.