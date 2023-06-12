البورصة المصرية تُعلن توقف التداول مؤقتًا بسبب وجود عطل فني

أعلنت إدارة البورصة المصرية منذ دقائق توقف نظام التداول مؤقتا بسبب وجود عطل فني، موضحةً أنه جارٍ العمل على إصلاحه.

وعبر بيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منهُ، نفت إدارة البورصة ما يتم تداوله من شائعات عن وجود هجوم سيبراني على خوادم البورصة.



وأوضحت أنهُ جارٍ التواصل حاليًا مع فريق عمل مؤسسة “ناسداك” للعمل على حل المشكلة، على أن تتم الموافاة بالتفاصيل أولا بأول.



و بدأت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 12-6-2023، على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين .

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.21% ، مسجلا مستوى 17776 نقطة.