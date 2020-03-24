بورصة وشركات

البورصة المصرية تُعدل مواعيد جلسة التداول من 10 صباحًا لـ1.30 ظهرًا

تزامنًا مع قرار حظر التجوال للمواطنين من 7 مساءً لـ6 صباحًا
أسماء السيد 5:07 م, الثلاثاء, 24 مارس 20 5:07 م, الثلاثاء, 24 مارس 20

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قررت إدارة البورصة المصرية أن تكون مواعيد جلسة التداول، وذلك خلال فترة حظر حركة المواطنين على كافة  الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا كما يلي، وذلك لضمان استقرار عمليات التسويات اللازمة بعد التداول: 

وقالت البورصة المصرية في بيان صحفي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل)، ستكون من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

كما قررت أن تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

وتابعت : ستكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً، على أن مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين و الاربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة12 ظهراً.

كما تم تحديد مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً.

يُذكر أن تقرر اليوم حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من 7 مساءًا وحتى 6 صباحًا على أن يبدء العمل بتلك القوانين من الغد.

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بقلم أسماء السيد

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