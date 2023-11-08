البورصة المصرية تُسجل صعودا لافتا بأداء الأسواق العربية اليوم الأربعاء (جراف)

هيمن الهبوط شبه الجماعي على أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بخلاف البورصة المصرية التي أنهت تعاملاتها على صعود لافت منفرد، في ظل تراجع أسواق (السعودية، والكويت، و قطر، وأبو ظبي الإمارات ودبي) .

السوق المحلية (صعود)

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على صعود جماعي قوي، سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” نحو 2.5% عند ووصل 23986.5 نقطة .

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 4.1 مليار جنيه، وتم التعامل على نحو 201 ورقة مالية، هيمن الصعود على أداء 78 من بينها وتراجع 86 وظلت الباقية على استقرار سعري.

السوق السعودية (هبوط)

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي اليوم، على هبوط بنسبة 0.16% ووصل 10928.7 نقطة، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 230 شركة، بقيمة تداول 5.5 مليار ريال سعودي .

سوق الكويت (هبوط)

تراجع مؤشر بورصة الكويت الأول بواقع 0.36% ووصل إلى 7196 نقطة، فيما بلغت قيمة التداول 34 مليون دينار كويتي، وبلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 31 صعد من بينها 17 وانخفض 12 وظل 2 دون تغير .

السوق القطري (هبوط)

فيما هبط أداء مؤشر بورصة قطر بنحو 0.81% وأغلق عند 10038 نقطة، وبلغت قيمة التداول 520.9 مليون ريال قطري، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 50، صعد أداء 12 وانخفض 37 آخرون وظلت واحدة على استقرار سعري .

سوق دبي (هبوط)

وفي سياق آخر هبط أداء سوق دبي بنحو 0.61% وأغلق عند 3965 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 277.7 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 39 شركة، ارتفع أداء حوالي 13 وتراجع 19 وظل 7 على ثبات .

سوق أبو ظبي (هبوط)

وبنسبة 0.006% هيمن الهبوط على أداء مؤشر سوق أبو ظبي، وأغلق عند 9545.6 نقطة، وسجلت قيمة التداول حوالي 893.7 درهم إماراتي، بحجم 160.7 مليون ورقة مالية .

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