هيمن التراجع الجماعي على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك وسط خسائر لرأس المال السوقي بلغت حوالي 39 مليار جنيه .

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 6% ووصل إلى 11238 نقطة، بينما سجل المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعًا بنحو 13.2% عند 1910 نقاط، وانخفض الأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 11% ووصل 2894 نقطة .

فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 726.4 مليار جنيه مقارنة مع 765.6 مليار جنيه بهبوط بلغ 5.1% بقيمة بلغت 39 مليار جنيه .

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الأول من العام، نحو 447.2 مليار جنيه، مقارنة مع 266.5 مليار بالربع الماضي.

ووفقًا للبيانات استحوذت الأسهم على 14.4% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 85.5% خلال الربع الأول .

وكان المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” هبط بنسبة 0.01% عند 11238 نقطة بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.38%، ليسجل 1910 نقطة.

كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.22% إلى 2893 نقطة،وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة .



