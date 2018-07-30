البورصة المصرية تُجري المراجعة الدورية نصف السنوية

الإسكندرية لتداول الحاويات تنضم لمؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة

محلل : نتوقع حركة قوية بأداء المؤشر السبعيني خلال الفترة المقبلة

أسماء السيد:

قررت إدارة البورصة المصرية اليوم -اﻹثنين- اعتماد التعديلات التى أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يتم العمل بها بعد غد الأربعاء .

وشهد خلال الفترة الماضية المؤشر الرئيسي عدة تغيرات ليخرج منه 6 شركات في مقابل دخول 5 شركات جديدة، ويرجع الفارق في خروج 6 شركات ودخول 5 فقط إلي عملية انقسام شركة العربية لخليج الأقطان إلي شركة قاسمة وهي “العربية لحليج الأقطان” وشركة منقسمة “العربية ﻹدارة وتطوير اﻷصول”، عقب انتهاء المراجعة الدورية السابقة يناير الماضي، خاصة وأن منهجية مؤشرات البورصة تبقى على الشركة القاسمة والمنقسمة في المؤشر ذاته .

وانضمت إلى المؤشر الرئيسي شركات “إيديتا” للصناعات الغذائية، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وابن سينا فارما، وبنك قطر الوطني اﻷهلي، والقابضة المصرية الكويتية، فيما غادرته شركات الصناعات الكيماوية المصرية- كيما، و العربية للأسمنت، و مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وجي بي أوتو، ومجموعة عامر جروب، والشركة العربية ﻹدارة وتطوير اﻷصول .

وشهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، خروج 20 شركة انضمت 5 شركات منهم لمؤشر البورصة الرئيسي، وانضمام 20 أخرى.

والشركات التى انضمت إلى المؤشر هى مجموعة عامر القابضة – عامر جروب، و سي آي كابيتال القابضة، والصناعات المصرية الكيماوية، و جي بي أوتو، و دايس للملابس الجاهزة، ومصرف أبو ظبي اﻹسلامي – مصر، والعربية للأسمنت، والشركة العربية ﻹدارة وتطوير اﻷصول، وبنك فيصل اﻹسلامي المصري – بالدولار، والعربية للخزف – سيراميكا ريماس، و التعمير والاستشارات الهندسية، والنعيم القابضة للاستثمارات المالية، وبي بي آي القابضة، و الإسماعيلية مصر للدواجن، والتوفيق للتأجير التمويلي، و اﻹسكندرية لتداول الحاويات، والملتقى العربي للاستثمارات، والعز الدخيلة للصلب، ومصر للأسمنت – قنا، وشمال الصعيد للتنمية واﻹنتاج الزراعي.

وغادرت المؤشر شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، وأطلس لاستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، و مطاحن مصر الوسطى، والمصرية لصناعة النشا والجلوكوز، وإيديتا للصناعات الغذائية، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج، والعامة لصناعة الورق- راكتا، وسيدي كرير للبتروكيماويات، والعبوات الطبية، واﻷلموينوم العربية، وأكرومصر للشدات والثقلات المعدنية، وسماد مصر إيجيفرت، وابن سينا فارما، والبنك المصري الخليجي، والاستثمار العقاري العربي- أليكو، والقابضة المصرية الكويتية، والقاهرة للاستثمارات والتنمية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي .

وقال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة “رويال” لتداول اﻷرواق المالية، إن التغيرات التى تمت بالمؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة من المتوقع أن تدعم أداءه، خاصة مع دخول شركة “اﻹسكندرية لتداول الحاويات” إحدى شركات الطروحات العامة المقبلة خلال الفترة المقبلة .

ولفت إلي أن المؤشر يسير منذ فترة كبيرة في اتجاه متراجع بسبب وضع السوق وأداء الأسهم، خاصة عقب فشله في التماسك أعلى مستوى الدعم عند 750 نقطة .

