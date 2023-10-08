البورصة المصرية توقف تداول 45 ورقة مالية لتجاوزها نسب الصعود والهبوط المحددة

أوقفت إدارة البورصة المصرية حوالي 45 ورقة مالية متداولة اليوم، لتجاوزها نسب الصعود والهبوط المحددة تزامنًا مع حركة المؤشر الرئيسي العنيفة .

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، واصلت نزيف الخسائر بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 8-10-2023، تحت ضغط مبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

وهوى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 7%، مسجلا مستوى 18499 نقطة، وفقد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 5.24%، عند مستوى 3539 نقطة.

وانخفض مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 5.8%، عند مستوى 5225 نقطة، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 203 سهما، ارتفع منهم 15 سهما، فيما تراجع 122 سهما، و استقر 66 سهما دون تغيير.

وصعد سهم دلتا للطباعة والتغليف بنحو 16.6% ووصل 32.03 جنيه، في حين تراجع سهم اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بواقع 13.5 ووصل 32.03 جنيه أيضًا .

وهبط سماد مصر (ايجيفرت) بنحو 12.1% ووصل 40.21 جنيه، وأيضًا سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنحو 11.5% ووصل 0.61 جنيه، إلي جانب المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي بنحو 10.8% عند 11.40 جنيه، و العالمية للاستثمار بواقع 10.6% ووصل 6.19 جنيه .



