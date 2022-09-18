البورصة المصرية توقف التداول على 33 سهما قبل نهاية الجلسة لهبوطها بأكثر من 10%

قررت إدارة البورصة المصرية وقف التداول على حوالي 33 سهما مقيدا، قبل نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع الجاري- لتراجعها بأكثر من 10% .

وجاء حق اكتتاب شركة غاز مصر -1 على رأسها القائمة بهبوط 33.6%، فيما جاءت شركة “بلتون المالية القابضة” في المركز الثاني من حيث نسبة التراجع بنحو 18.7% .

وضمت القائمة سهم “المصريين للإسكان والتنمية و التعمير” بهبوط 18.3%، إلي جانب “المصرية لخدمات النقل – إيجيترانس” بنحو 17%، وبحلول الساعة 2.08 سجل المؤشر الرئيسي تراجعًا بواقع 3.3% ليصل عند 9739 نقطة، وبهبوط 7% للمؤشر السبيعني ليصل إلى 2111 نقطة .

وتهيمن على البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالى حالة من الترقب نتيجة اجتماعى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى الخميس المقبل، والفيدرالى الأمريكى الأربعاء القادم اللذين سيحددان مسار أسعار الفائدة محليا وعالميا.

وتوقع المحللون تحركات عرضية مائلة للصعود للبورصة هذا الأسبوع تختبر معها مستويات 10300 نقطة وسط سيطرة المضاربات على أسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX70”.

وانتهت تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع جماعى للمؤشرات وخسائر لرأس المال السوقى، بضغط مبيعات أجنبية، وتراجع مؤشر السوق الرئيسى” EGX30″ بنسبة 1.82% مسجلًا 10079 نقطة، ونظيره “EGX70” بنحو 0.27% مغلقا عند 2267 نقطة و “EGX100” الأوسع نطاقا بحوالى 1.01% ليصل إلى 3223 نقطة.