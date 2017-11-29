البورصة المصرية توقع اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الألماني

خاص وقعت البورصة المصرية اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الألماني، بهدف نشر الثقافة المالية.قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة إن توقيع الاتفاقية مع بنك التنمية الألماني تهدف إلى تطوير أداء سوق المال خاصة الشركات الصغيرة و المتوسطة من خلال عمليات التدريب على الاطر الحاك

خاص

وقعت البورصة المصرية اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الألماني، بهدف نشر الثقافة المالية.

قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة إن توقيع الاتفاقية مع بنك التنمية الألماني تهدف إلى تطوير أداء سوق المال خاصة الشركات الصغيرة و المتوسطة من خلال عمليات التدريب على الاطر الحاكمة لسوق المال في جميع المحاور .

وأشار فريد إلى أن الاتفاقية تشمل التعاون في ميعمالمراحل بدءا من عمليات القيد والتداول داخل وخارج المقصورة.

حضر توقيع الاتفاقية كل من محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية و أندرياس كوك المدير الإقليمي لمؤسسة التعاون الدولي الألماني .