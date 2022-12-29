البورصة المصرية تودع 2022 في المنطقة الخضراء

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس 29-12-2022، في آخر جلسات العام الجاري علي صعود بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب .

وارتفع المؤشر الرئيسي “EGX30” نحو 0.14% بنهاية التعاملات ليغلق عند 14598 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.37% عند مستوى 2801 نقطة ، و مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 0.35% عند 4145 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات علي الأسهم 1.49 مليار جنيه ، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 201 سهم ، ارتفع منهم 80 سهما ، وتراجع 62 سهما ، فيما استقر 59 سهما دون تغيير .

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.97 مليار جنيه ، ليغلق عند 961.22 مليار جنيه ، مقابل 959.25 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء ، بصافي قيمة 147.92 مليون جنيه ، و 19.48 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصرين بقيمة 167.41 مليون.