البورصة المصرية تودع عام 2021 على صعود طفيف لمؤشراتها بعد أسبوع متقلب

البورصة المصرية تغلق على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها بآخر جلسة من عام 2021

أغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس (آخر جلسة في عام 2021) على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.43% مسجلًا 11949 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.85% ليسجل 2201 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.85% أيضا ليصل 3255 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 3.4 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب و الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 92 سهما من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 32، وبقي 68 دون تغيير.

حركة مؤشرات البورصة المصرية من جلسة الأحد إلى الأربعاء

البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين وبيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات 997 مليون جنيه.

كما أغلقت جلسة الثلاثاء، على صعود متأرجح لمؤشراتها،وسط اتجاه شرائى للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه على الأسهم، فى حين أغلقت جلسة الاثنين على هبوط جماعي طفيف لمؤشراتها، بحجم تداولات مليار جنيه على الأسهم.

كذلك أغلقت جلسة الأحد على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وتوقّع خبراء تحليل فنى، فى وقت سابق، أن تودع البورصة العام الحالي باختراق مستويات 12000 نقطة، وسط تحركات إيجابية انتقائية لمجموعة من الأسهم القيادية.

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى قد ينهى هذا الأسبوع- آخر تداولات العام الحالى- على مستويات 11900 نقطة، وسط تحركات إيجابية لمجموعة من الأسهم القيادية.

كما توقعت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن يشهد السوق قوى شرائية تجميعية ستتجه بها نحو مستويات 12000 نقطة بنهاية العام الحالى، وسط سيناريوهات إيجابية لتحركات الأسهم القيادية.