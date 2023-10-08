البورصة المصرية تواصل نزيف الخسائر وEGX30 يهوي بنحو 7%

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، نزيف الخسائر خلال تعاملات اليوم الأحد 8-10-2023، تحت ضغط مبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

وهوى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 7%، مسجلا مستوى 18499 نقطة.

وفقد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 5.24%، عند مستوى 3539 نقطة.

وانخفض مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 5.8%، عند مستوى 5225 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 203 سهما، ارتفع منهم 15 سهما، فيما تراجع 122 سهما، و استقر 66 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 4.89 مليون جنيه، 12.07 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 16.96 مليون جنيه.