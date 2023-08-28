البورصة المصرية تواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة منتصف تعاملات اليوم

حلقت مؤشرات البورصة المصرية، في المنطقة الخضراء حتي منتصف تعاملات اليوم الإثنين 28-8-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب .

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.87%، عند مستوى 18677 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.7%، عند مستوى3767 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.67%، عند 5542 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 195 سهما، ارتفع منهم 76 سهما، وتراجع 39 سهما، فيما استقر 80 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع، بصافي قيمة 45.79 مليون جنيه، و 3.74 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 49.54 مليون جنيه.