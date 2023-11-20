البورصة المصرية تواصل تسجيل مستويات غير مسبوقة.. وEGX30 يقتحم منطقة 25000 نقطة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تسجيل مستويات غير مسبوقة تاريخيا، بداية تعاملات اليوم الإثنين 20-11-2023، إذ اقتحم مؤشرها الرئيسي منطقة 25000 نقطة لأول مرة.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.12%، مسجلا مستوى 25178 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.53%، عند مستوى 4935 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.57%، مسجلا مستوى 7277 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 183 سهما، ارتفع 70 سهما، وتراجع 10 أسهم، فيما استقر 103 أسهم دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 7.13 مليون جنيه، و2.5 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 9.63 مليون جنيه.