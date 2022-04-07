البورصة المصرية تواصل الهبوط بمنتصف التعاملات بدفع مبيعات عربية وأجنبية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة الخميس بدفع مبيعات عربية وأجنبية حتى الساعة 11:20

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.48% عند 11179 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.51%، ليسجل 1920 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.79% إلى 2905 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 207 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعر للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 6 سهمًا من إجمالي 162 متداولة، بينما هبط 47 سهمًا، وبقي 109 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعي لمؤشراتها، بدفع مبيعات أجنبية، وحجم تداولات 729 مليون جنيه على الأسهم.

وتوقّع محللون فنيون، فى وقت سابق، أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية تحركات صاعدة بشكل محدود خلال الأسبوع الحالي، تدفعها نحو مستويات 11400 نقطة، كمحاولة منها لتعويض جزء من الخسائر السابقة.

وقال الخبراء، إن السوق تنتظر مجموعة من المحفزات، على رأسها التنفيذ الفعلي لضخ استثمارات، من جانب المؤسسات المالية الخارجية في عدد من الأسهم القيادية، موضحين أن ذلك قد يدفعها على الأجل القريب نحو مستويات 11800 نقطة.

خبراء : البورصة المصرية مرشحة لحركة صعود هادئة خلال الأسبوع

البورصة المصرية

وتوقّع حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة “إنترناشيونال” لتداول الأوراق المالية، أن يتمكن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي من الاستقرار عدة جلسات أعلى منطقة الدعم 11200 نقطة.

ولفت إلى أن هذا التماسك يُعد مؤشرًا للتحرك بشكل صاعد خلال الأسبوع الحالي نحو مستويات 11400 نقطة، مرجحًا أن تتسم تحركات البورصة المصرية بالهدوء بشكل عام خلال شهر رمضان الحالي.

وقال عيد إن السوق تنتظر حزمة من المحفزات، على رأسها البدء الفعلي من جانب المؤسسات المالية الخارجية بضخ سيولة جديدة في الأسهم القيادية، موضحًا أن هذا سيحفز السوق ويدفعها للتحرك نحو 11800 نقطة.

وأوصى المتعاملون بزيادة مراكزهم الشرائية عند مستويات الدعم الحالية للمؤشر الرئيسي بالأسهم القيادية، والبعد عن الدخول في أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، نظرًا لحركتها المتذبذبة حاليًّا.

وقال إن تداول سهم “التجاري الدولي” قُرب 46 جنيهًا يُعد فرصة جيدة للشراء، مع توصية بدخول “مصر الجديدة” عند 5.80 و5.75 جنيه، وأيضًا “هيرميس” قُرب 17 جنيهًا.

وأضاف أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “عكاظ لتداول الأوراق المالية”، إن السوق تمكنت بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي من التماسك وتقليل خسائرها الصباحية.

وأوضح أن هذا يُعطي إشارة من الناحية الفنية، لمحاولة التحرك صعودًا خلال الأسبوع الحالي نحو مستويات 11400 ثم 11800 نقطة.

ونصح أبو اليزيد المستثمرين بانتقاء الأسهم التي وصلت لمرحلة دعم قوية خلال الفترة الماضية، خاصة أن لديها فرصة للصعود مع حركة المؤشر.