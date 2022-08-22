البورصة المصرية تواصل الهبوط بمنتصف التعاملات بدفع مبيعات أجنبية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة الإثنين وسط اتجاه بيعى للأجانب وشرائى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.97% عند 10239 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.04%، ليسجل 2194 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.35% مسجلًا 3141 نقطة حتى الساعة 12:45

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 856 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 31 سهمًا من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 85، وبقي 73 دون تغير.

البورصة المصرية : مبيعات الأجانب سجلت 796 مليون جنيه الأسبوع الماضي

البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد على صعود قوي لمؤشراتها ، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، بحجم تداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 796 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 9.6% من التداولات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا البيع أيضا بقيمة 20.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 12 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا 1.8% إلى 681.7 مليار جنيه.

وتصدَّر قطاع العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة تداولات بلغت 1.86 مليار جنيه، كما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الثاني بقيمة 955.6 مليون جنيه.