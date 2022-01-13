البورصة المصرية تواصل الهبوط بالمتذبذب بمنتصف تعاملات الخميس

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط المتذبذب الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة الأربعاء وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي فى البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.28 %، عند مستوى 12026 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.23% ليسجل 2255 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.35% إلى 3303 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 419 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة حتى الساعة 12:50

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 40 سهمًا من إجمالي 182 متداولة، بينما هبط 60، وبقي 78 دون تغيير.

حركة مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسات الاسبوع

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وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب ، بحجم تداولات بلغت 936 مليون جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الثلاثاء على حالة هبوط متأرجحة لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وقيم تداولات بلغت 985 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات 959 مليون جنيه على الأسهم.

فى حين أغلقت جلسة الأحد على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وشرائى للعرب، وحجم تداولات بلغت 484 مليون جنيه على الأسهم.

وتوقع خبراء تحليل فنى فى وقت سابق أن تواصل البورصة خلال الأسبوع الحالي اتجاهها الصعودي الذى بدأت به عام 2022، مدعومة بسيولة مؤسسية حقيقية ومن مستثمرين طويلى الأجل.