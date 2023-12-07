البورصة المصرية تواصل المسار الهابط حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الهابط حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس 7-12-2023، وسط توجه بيعي للمستثمرين المصريين.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.66%، عند مستوى 24294 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 2.09%، مسجلا مستوى 5237 نقطة.

وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.98%، مسجلا مستوى 7600 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 200 سهم، وارتفع 21 سهما، وتراجع 134 سهما، فيما استقر 45 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء، بصافي قيمة 42.93 مليون جنيه، و 126.79 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 169.72 مليون جنيه.